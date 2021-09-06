В МИД РФ обвинили немецких политиков и СМИ в заговоре против российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие политики, силовики и медиа вступили в заговор против российских СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Захарова обратила внимание на заявление представителя Союза журналистов Германии Хендрик Цернера, согласно которому сотрудники российского RT распрощались с критической и независимой журналистикой и участвуют в дестабилизации демократии.

"Я бы даже говорила о заговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов по RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись закрытия банковских счетов, призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание, давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию, травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии ", - заявила она.

При этом, отметила Захарова, немецкая Deutsche Welle во время протестных акций в России якобы размещала на экранах призывы к участию в них.

"Приведенные мною факты - это конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерные демагогии представителей Германии по RT", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Люксембург отказался предоставить лицензию российскому государственному телеканалу RT на немецкоговорящее вещания на территории страны.