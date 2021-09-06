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Суд в Минске приговорил к 11 и 10 годам колонии двух соратников Тихановской

Понедельник, 6 сентября 2021, 12:49

В Минске объявили приговоры белорусским оппозиционерам, членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Весь судебный процесс проходил в закрытом режиме, участников процесса и родственников попросили подписать соглашение о неразглашении.

Бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

2 сентября обвиняемые сделали свое последнее заявление. Свое выступление Мария Колесникова начала на белорусском языке, цитируя отрывок из произведения писателя Альгерда Бахаревича, который был отправлен ей в письме белорусами в знак солидарности. Она также выразила мнение, что суд над ней и Максимом Знаком является историческим, независимо от принятого решения.

Никто из политзаключенных не признал себя виновным.

Напомним, Марию Колесникову 7 сентября 2020 года похитили в центре Минска и силой посадили в микроавтобус. На следующий день стало известно, что ее вместе с еще двумя членами Координационного совета попытались выдворить в Украину. Колесникова, чтобы избежать этого, порвала на границе свой паспорт.

Максима Знака задержали на два дня позже, 9 сентября.

Впоследствии в отношении Колесниковой и еще ряда членов Координационного совета открыли уголовные дела по подозрению в создании экстремистского формирования и руководстве им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Оба обвиняют по трем статьям: заговор с целью захвата государственной власти, публичные призывы к захвату государственной власти и другим действиям, направленным во вред нацбезопасности, и создание или руководство экстремистской группировкой.

Наибольшие санкции грозят по первой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.

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