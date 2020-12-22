У Білорусі відкрили справу проти лідерів опозиції за "змову з метою захоплення влади"

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідерів опозиції за підозрою в створенні екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті прокуратури.

Справи порушені проти членів Координаційної ради, а також Світлани Тихановської.

"Генеральна прокуратура з урахуванням даних, отриманих в ході розслідування Слідчим комітетом кримінальної справи стосовно членів так званого координаційної ради з ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу, прийняла рішення про порушення кримінальної справи стосовно Світлани Тихановської, Марії Колесникової, Максима Знака, Павла Латушка, Ольги Ковалькової, Сергія Дилевського та інших осіб за фактом створення екстремістського формування і керівництва ним, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

При цьому щодо одного із засновників фонду допомоги для постраждалих від переслідування влади BY_help Олексія Леончікова порушено кримінальну справу у зв'язку з фінансуванням діяльності екстремістського формування.

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"Крім того, за дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званої координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст. 357 Кримінального кодексу - змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", - заявили в прокуратурі.

Слід зазначити, що члени Координаційної ради покинули Білорусь, побоюючись репресій з боку самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Нагадаємо, Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європарламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.