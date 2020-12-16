Лідерам білоруської опозиції у Європарламенті вручили премію Сахарова
Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європаламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
"Увесь світ бачить, що відбувається у вашій країні. Ми бачимо вашу сміливість. Ми бачимо сміливість ваших жінок. Ми бачимо ваші страждання і неймовірні зловживання та насильство. Ваші прагнення і рішуче бажання жити у демократичній країні надихають нас", - заявив президент Європарламенту Давід Сассолі на церемонії вручення.
Світлана Тихановська, приймаючи премію, зазначила, що протести в країні не припиняються з перших днів після президентських виборів 9 серпня і кожен з білорусів, хто виходить на протести, вже є героєм.
"Білоруси виходять за свободу й гідність білорусів і європейців, нашу і вашу. Без вільної Білорусі і Європа не є повністю вільною", - зазначила Тихановська.
We are immensely honored to be awarded @EUparliament Sakharov Prize 2020! I congratulate all Belarusian people & leaders of democratic #Belarus! Only united we can fully conquer fear on our long path to freedom & build a new Belarus. Long live Europe! Жыве Беларусь! pic.twitter.com/YYNSjIXlWn— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 16, 2020
Нагадаємо, Європарламент присудив цьогорічну премію Сахарова білоруській опозиції 22 жовтня.
Серед нагороджених - Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало, Сергій Тихановський, Олесь Біляцький (засновик правозахисного центру "Вясна"), Сергій Дилевський, Степан Путила (засновник Телеграм-каналу NEXTA) та політв’язень Микола Статкевич.
Congratulations to the Democratic Opposition of #Belarus @Tsihanouskaya & fellow co-laureates!🏆— EP Audiovisual (@europarlAV) December 16, 2020
Footage of the recipients receiving the #SakharovPrize 2020 from @EP_President in #eplenary
Download full footage🎥➡ https://t.co/Zl6rAAeVBi
More 📸📻🎥 https://t.co/8G3UqdKpyy pic.twitter.com/eTMaY9YICn
18-21 грудня Європарламент створить спеціальну місію з питань Білорусі, щоб визначити, як можливо допомогти білоруській опозиції - відповідно до резолюції, схваленої 26 листопада.
Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.
Минулого року премію отримав український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.