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Лідерам білоруської опозиції у Європарламенті вручили премію Сахарова

Середа, 16 грудня 2020, 14:21

Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європаламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

"Увесь світ бачить, що відбувається у вашій країні. Ми бачимо вашу сміливість. Ми бачимо сміливість ваших жінок. Ми бачимо ваші страждання і неймовірні зловживання та насильство. Ваші прагнення і рішуче бажання жити у демократичній країні надихають нас", - заявив президент Європарламенту Давід Сассолі на церемонії вручення. 

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Світлана Тихановська, приймаючи премію, зазначила, що протести в країні не припиняються з перших днів після президентських виборів 9 серпня і кожен з білорусів, хто виходить на протести, вже є героєм. 

"Білоруси виходять за свободу й гідність білорусів і європейців, нашу і вашу. Без вільної Білорусі і Європа не є повністю вільною", - зазначила Тихановська.

Нагадаємо, Європарламент присудив цьогорічну премію Сахарова білоруській опозиції 22 жовтня. 

Серед нагороджених - Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало, Сергій Тихановський, Олесь Біляцький (засновик правозахисного центру "Вясна"), Сергій Дилевський, Степан Путила (засновник Телеграм-каналу NEXTA) та політв’язень Микола Статкевич.

18-21 грудня Європарламент створить спеціальну місію з питань Білорусі, щоб визначити, як можливо допомогти білоруській опозиції - відповідно до резолюції, схваленої 26 листопада. 

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Минулого року премію отримав український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

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