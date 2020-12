Лідерам білоруської опозиції у Європарламенті вручили премію Сахарова

Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європаламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

"Увесь світ бачить, що відбувається у вашій країні. Ми бачимо вашу сміливість. Ми бачимо сміливість ваших жінок. Ми бачимо ваші страждання і неймовірні зловживання та насильство. Ваші прагнення і рішуче бажання жити у демократичній країні надихають нас", - заявив президент Європарламенту Давід Сассолі на церемонії вручення.

Світлана Тихановська, приймаючи премію, зазначила, що протести в країні не припиняються з перших днів після президентських виборів 9 серпня і кожен з білорусів, хто виходить на протести, вже є героєм.

"Білоруси виходять за свободу й гідність білорусів і європейців, нашу і вашу. Без вільної Білорусі і Європа не є повністю вільною", - зазначила Тихановська.

We are immensely honored to be awarded @EUparliament Sakharov Prize 2020! I congratulate all Belarusian people & leaders of democratic #Belarus! Only united we can fully conquer fear on our long path to freedom & build a ​new Belarus​. Long live Europe! Жыве Беларусь! pic.twitter.com/YYNSjIXlWn