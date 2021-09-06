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У Німеччині чоловік напав на медиків за відмову дати йому довідку про щеплення, якого він не робив

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:35

У Німеччині чоловік, прийшовши на щеплення від коронавірусу, вимагав видати йому сертифікат без вакцинації, а після відмови напав на медиків. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Випадок стався у східній землі Тюрингія в суботу 4 вересня. Чоловік, ім’я якого не розкривають згідно з німецьким законодавством про приватність, прийшов до пункту вакцинації у торговому центрі та попросив видати йому сертифікат, але не захотів вакцинуватися. Після відмови медиків він розізлився і напав на них. 

У міністерстві охорони здоров’я Тюрингії повідомили, що двоє медиків отримали травми та були госпіталізовані, на цей час їх вже виписали. Нападника затримала поліція, згодом його відпустили без застави. 

Зазначимо, з 23 серпня у Німеччині для доступу до низки закладів та послуг вимагається мати ковід-сертифікат, що посвідчує наявність щеплення від коронавірусу, перенесену хворобу або свіжий негативний тест.

Раніше повідомлялося про підпал пункту вакцинації та епідемстанції у Польщі, подібних інцидентів було декілька. Після того працівникам пунктів вакцинації пообіцяли статус держслужбовця й охорону.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

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Німеччина Коронавірус Вакцини
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