У Польщі показали відео підпалу центру вакцинації і оголосили винагороду

Люблінська поліція поділилася кадрами із зображенням людини, яка напередодні підпалила пункт вакцинації в Замості, а міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що за допомогу у пошуку злочинця влада виплатить 10 тисяч злотих (понад 2 тисяч євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

У понеділок вдень поліція Любліна опублікувала на своєму сайті відео з камери спостереження, на якому зображений момент злочину в районі Соляного ринку в Замості у ніч на понеділок.

На ньому зображена людина в масці на обличчі та в кепці. Чоловік під'їхав до місця вакцинації на велосипеді. У руці він тримав контейнер з займистою рідиною, потім розбив скло і вилив вміст в контейнер, після чого підпалив усе запальничкою.

Policjanci poszukują sprawcy podpalenia mobilnego punktu szczepień i budynku sanepidu, do którego doszło minionej nocy w Zamościu. Sprawcę nagrał miejski monitoring. Osoby, które rozpoznają mężczyznę na nagraniu, proszone są o kontakt z Policją.https://t.co/Yw5HRhb25D pic.twitter.com/lGG5gXxP2G — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) August 2, 2021

Крім того, після отриманого повідомлення про загорання пункту вакцинації поліцейські при пошуку винуватця підпалу також помітили пожежу в будівлі санітарно-епідеміологічної станції Замостя.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що людина, яка допоможе встановити особу злочинця, отримає премію в розмірі 10 тисяч злотих.

Міністр також заявив, що уряд посилить методи реагування на подібні події.

"Абсолютне неприйняття такої поведінки. Ми будемо переслідувати цих бандитів з усією строгістю", - заявив він.