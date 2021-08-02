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У Польщі показали відео підпалу центру вакцинації і оголосили винагороду

Понеділок, 2 серпня 2021, 16:57

Люблінська поліція поділилася кадрами із зображенням людини, яка напередодні підпалила пункт вакцинації в Замості, а міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що за допомогу у пошуку злочинця влада виплатить 10 тисяч злотих (понад 2 тисяч євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

У понеділок вдень поліція Любліна опублікувала на своєму сайті відео з камери спостереження, на якому зображений момент злочину в районі Соляного ринку в Замості у ніч на понеділок.

На ньому зображена людина в масці на обличчі та в кепці. Чоловік під'їхав до місця вакцинації на велосипеді. У руці він тримав контейнер з займистою рідиною, потім розбив скло і вилив вміст в контейнер, після чого підпалив усе запальничкою.

Крім того, після отриманого повідомлення про загорання пункту вакцинації поліцейські при пошуку винуватця підпалу також помітили пожежу в будівлі санітарно-епідеміологічної станції Замостя.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що людина, яка допоможе встановити особу злочинця, отримає премію в розмірі 10 тисяч злотих.

Міністр також заявив, що уряд посилить методи реагування на подібні події.

"Абсолютне неприйняття такої поведінки. Ми будемо переслідувати цих бандитів з усією строгістю", - заявив він.

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