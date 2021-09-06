В Германии мужчина напал на медиков за отказ в справке о прививке, которой он не получал

В Германии мужчина, пришедший в пункт вакцинации от коронавируса, требовал выдать ему сертификат без вакцинации, а после отказа напал на медиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Случай произошел в восточной земле Тюрингия в субботу 4 сентября. Мужчина, имя которого не раскрывают согласно немецкому законодательству о конфиденциальности, пришел в пункт вакцинации в торговом центре и попросил выдать ему сертификат, но не захотел вакцинироваться. После отказа медиков он разозлился и напал на них.

В министерстве здравоохранения Тюрингии сообщили, что двое медиков получили травмы и были госпитализированы, на данный момент их уже выписали. Мужчину задержала полиция, позже его отпустили без залога.

Отметим, с 23 августа в Германии для доступа к ряду учреждений и услуг требуется иметь ковид-сертификат, удостоверяющий наличие прививки от коронавируса, перенесенной болезни или свежий отрицательный тест.

Ранее сообщалось о поджоге пункта вакцинации и эпидемстанции в Польше, подобных инцидентов было несколько. После того сотрудникам пунктов вакцинации пообещали статус госслужащих и охрану.

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