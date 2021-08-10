Працівники пунктів вакцинації у Польщі отримають посилену охорону

Працівники пунктів вакцинації у Польщі отримають статус державного службовця з міркувань безпеки, і їх посилено охоронятимуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Такий крок пов’язаний з частими випадками агресії з боку антивакцинаторів. Тема атак на пункти вакцинації стала предметом дискусії на засіданні уряду 10 серпня.

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський запропонував збільшити охорону для працівників пунктів щеплень через надання їм статусу державного службовця, з пропозицією погодився прем’єр Матеуш Моравецький.

„Всі працівники пунктів щеплень, особливо тих, що розташовані десь на вулицях, ринках, яким безпосередньо можуть погрожувати потенційні агресори, виконують дуже потрібну суспільну роботу", - зазначив прем’єр.

Атаки на пункти щеплень у Польщі за останні тижні траплялися декілька разів. У Ґродзіску Мазовєцькому антивакцинатори вчинили бійку, у Замості підпалили санепідемстанцію.

Прем’єр анонсував, що проєкт закону, за яким працівники пунктів щеплень отримають охорону, потрапить до Сейму найпізніше після четверга.