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Австрія планує дозволити нічні клуби і розваги на гірськолижних курортах тільки вакцинованим

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:44

Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн вніс пропозицію з жовтня обмежити відвідування нічних клубів і заходів апре-скі тільки тими, хто пройшов вакцинацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зараз в Австрії діє суворе правило 3G для всіх барів, спортзалів, ресторанів та інших закритих приміщень, яке вимагає, щоб люди були вакциновані, недавно вилікувалися від вірусу або здали негативний тест для входу.

Однак у нічних клубах це правило суворіше: туди можуть потрапити лише ті, хто був вакцинований або недавно отримав негативний ПЛР-тест.

З новими правилами в клуби вже не пускатимуть з тестом, також його буде недостатньо для відвідування місць для вечірок після катання на лижах, і ресторанів на гірськолижних курортах.

Мюкштейн сказав, що необхідно захищати людей від вірусу, навіть якщо у нещеплених немає здорового глузду захищати себе.

"Один з напрямків - це нічні заклади харчування, а також фуршети, такі як апре-скі. Нам потрібно захистити нещеплених. Це означає, що нещеплених не можна допускати в ці зони підвищеного ризику. Для їхнього ж захисту", - сказав міністр.

Канцлер Австрії Себастьян Курц, якому ще необхідно схвалити пропозицію, раніше заявляв, що в майбутньому заходи ізоляції повинні застосовуватися тільки до нещеплених. Якщо пропозиція буде схвалена, її реалізують у жовтні перед лижним сезоном.

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