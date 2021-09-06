Австрия планирует разрешить ночные клубы и развлечения на горнолыжных курортах только вакцинированным

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн внес предложение с октября ограничить посещение ночных клубов и мероприятий апре-ски только теми, кто прошел вакцинацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сейчас в Австрии действует строгое правило для всех баров, спортзалов, ресторанов и других закрытых помещений, которое требует, чтобы люди были вакцинированы, недавно вылечились от вируса или сдали отрицательный тест для входа.

Однако в ночных клубах это правило строже: туда могут попасть только те, кто был вакцинирован или недавно получил отрицательный ПЦР-тест.

По новым правилам в клубы уже не будут пускать с тестом, также его будет недостаточно для посещения мест для вечеринок после катания на лыжах и ресторанов на горнолыжных курортах.

Мюкштейн сказал, что необходимо защищать людей от вируса, даже если у непривитых нет здравого смысла защищать себя.

"Одно из направлений - это ночные заведения, а также фуршеты, такие как апре-ски. Нам нужно защитить непривитых. Это означает, что непривитых нельзя допускать в эти зоны повышенного риска. Для их же защиты", - сказал министр.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, который еще должен одобрить это предложение, ранее заявлял, что в будущем меры изоляции должны применяться только к непривитым. Если инициатива будет одобрена, ее реализуют в октябре перед лыжным сезоном.