Глава делегації Конгресу США пообіцяв сприяти збільшенню безпекової допомоги для України

Очільник делегації Конгресу США, яка прибула до Києва, сенатор-республіканець Ліндсі Грем пообіцяв, що у Конгресі докладатимуть зусиль для збільшення безпекової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Наш сигнал - ми згодні з тими, хто каже, що Америка має робити більше, і ми робитимемо більше. Ми докладатимемо зусиль для збільшення вашого потенціалу можливостей протиповітряної оборони, яких ви потребуєте. Ми допомагатимемо модернізувати ваш Військово-морський флот, намагатимемося надавати більше "Джавелінів". Ми збираємося збільшити ціну, яку Росія платитиме за свою агресію", - заявив Ліндсі Грем.

Читайте також США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

Сенатор зазначив, що США прагнуть дипломатичного врегулювання конфлікту, що виник внаслідок російської агресії проти України.

"Але єдина мова, яку розуміє Путін, - це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну сильнішою у військовому плані, в економічному", - зазначив сенатор. Також він висловився за угоду про вільну економічну зону між США та Україною.

Ліндсі Грем зазначив, що зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським під час афганської кризи стала важливим сигналом.

Читайте також Кулеба і делегація Конгресу США обговорили протидію агресії РФ та зміцнення обороноздатності

"Після того, що сталося в Афганістані, для мене важливо показати нашим друзям, що Америка - надійний союзник. Найкращий спосіб зробити це - рішуче підтримувати Україну, надаючи необхідну вам допомогу для збереження вашої свободи, і дати зрозуміти Путіну, що Україна ніколи не повернеться під його ярмо", - заявив сенатор.

Як повідомлялося, 6 вересня до Києва прибула делегація Конгресу США, очолювана сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом. До її складу входять також сенатори Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

Конгресмени зустрілися також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром оборони Андрієм Тараном.