Литва депортує одного з нелегалів, прибулих з Білорусі, через "загрозу для держбезпеки"

Литва ухвалила рішення про депортацію одного з нелегальних мігрантів, що прибули з території Білорусі і попросили про притулок, через те, що він може становити загрозу для державної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми отримали інформацію про те, що ця людина може становити загрозу для державної безпеки і громадського порядку. Відтак було ухвалено рішення про його депортацію з країни і заборону в’їзду до Литви", - повідомила Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції.

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Вона не уточнила, яку саме загрозу міг становити мігрант.

Заступник глави МВС Арнольдас Абрамавічюс, ймовірно йдеться про зв’язки з терористичними організаціями. Як випливає з його слів, на даний час ця особа залишається на території Литви і тирває діалог з Іраком для його повернення на батьківщину.

Також повідомляється, що мігранти у таборі на Руднінкайському полігоні знову організували протест, скаржачись на погані умови. В адміністрації табору та МВС прокоментували, що інцидентів не сталося і такі акції вже є звичним явищем.

Раніше Литва повідомила про вісім випадків добровільного повернення мігрантів у свої країни.

Нагадаємо, з початку року до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість шукачів притулку - понад 4000 осіб, з них більшість - протягом літа. Від напливу мігрантів з Білорусі потерпають також Польща і Латвія. Країни вважають це помстою режиму Лукашенка за їхню позицію щодо репресій у Білорусі.