Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва депортирует одного из нелегалов, прибывших из Беларуси, из-за "угрозы госбезопасности"

Понедельник, 6 сентября 2021, 19:14

Литва приняла решение о депортации одного из нелегальных мигрантов, прибывших с территории Беларуси и попросивших об убежище, в связи с тем, что он может представлять угрозу для государственной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы получили информацию о том, что этот человек может представлять угрозу для государственной безопасности и общественного порядка. Поэтому было принято решение о его депортации из страны и запрете въезда в Литву", - сообщила Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

Читайте также
Литовские пограничники показали видео, как в Беларуси заставляют мигрантов переходить в ЕС

Она не уточнила, какую именно угрозу может представлять мигрант.

Заместитель главы МВД Арнольдас Абрамавичюс прокомментировал, что вероятно речь идет о связях с террористическими организациями. Как следует из его слов, в настоящее время этот человек остается на территории Литвы и ведется диалог с Ираком для его возвращения на родину.

Также сообщается, что мигранты в лагере на Руднинкайском полигоне снова организовали протест, жалуясь на плохие условия проживания. В администрации лагеря и МВД прокомментировали, что инцидентов не произошло и такие акции уже стали обычным явлением.

Ранее Литва сообщила о восьми случаях добровольного возвращения мигрантов в свои страны.

Напомним, с начала года в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество искателей убежища - более 4000 человек, из них большинство - в течение лета. От наплыва мигрантов из Беларуси страдают также Польша и Латвия. Страны считают это местью режима Лукашенко за их позицию по поводу репрессий в Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь мигранты
powered by lun.ua

Статьи

Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России поставили страну на грань раскола

Слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули и баррикады на улицах исторической столицы – церковная акция поставила Черногорию на грань противостояния (укр.)
6 сентября 2021 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Домашняя работа по экологии: что может вывести отношения с США на новый уровень

Украина выходит на новый уровень партнерства с США. Этим трамплином для нас становятся устойчивое развитие, климатический диалог и энергобезопасность (укр.)
6 сентября 2021 — Леся Василенко, народный депутат Украины

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда