Литва депортирует одного из нелегалов, прибывших из Беларуси, из-за "угрозы госбезопасности"

Литва приняла решение о депортации одного из нелегальных мигрантов, прибывших с территории Беларуси и попросивших об убежище, в связи с тем, что он может представлять угрозу для государственной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы получили информацию о том, что этот человек может представлять угрозу для государственной безопасности и общественного порядка. Поэтому было принято решение о его депортации из страны и запрете въезда в Литву", - сообщила Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

Читайте также Литовские пограничники показали видео, как в Беларуси заставляют мигрантов переходить в ЕС

Она не уточнила, какую именно угрозу может представлять мигрант.

Заместитель главы МВД Арнольдас Абрамавичюс прокомментировал, что вероятно речь идет о связях с террористическими организациями. Как следует из его слов, в настоящее время этот человек остается на территории Литвы и ведется диалог с Ираком для его возвращения на родину.

Также сообщается, что мигранты в лагере на Руднинкайском полигоне снова организовали протест, жалуясь на плохие условия проживания. В администрации лагеря и МВД прокомментировали, что инцидентов не произошло и такие акции уже стали обычным явлением.

Ранее Литва сообщила о восьми случаях добровольного возвращения мигрантов в свои страны.

Напомним, с начала года в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество искателей убежища - более 4000 человек, из них большинство - в течение лета. От наплыва мигрантов из Беларуси страдают также Польша и Латвия. Страны считают это местью режима Лукашенко за их позицию по поводу репрессий в Беларуси.