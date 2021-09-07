Сейм Польши поддержал чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Сейм Польши не стал отменять постановление президента о чрезвычайном положении вдоль границы с Беларусью из-за мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За отмену постановления проголосовали 168 депутатов, против - 247, 20 воздержались.

В полосе на границе с Беларусью чрезвычайное положение действует с четверга: им охвачена часть территорий Подляшского и Любельского воеводств. Оно было введено на 30 дней указом президента, изданным по просьбе правительства.

Офис премьера Матеуша Моравецкого обосновал введение чрезвычайного положения ситуацией на границе с Беларусью и действиями режима Александра Лукашенко, который разворачивает "гибридную войну", в которой эксплуатируют мигрантов: по мнению польского правительства, мигрантов привозят к границе службы белорусского режима.

Правительство также указало на будущие военные маневры "Запад-2021", в рамках которых около 200 000 российских и белорусских солдат будут тренироваться у границы с Польшей.

Согласно конституции, чрезвычайное положение может быть введено, когда в ситуациях особой угрозы конституционные меры недостаточны.

Моравецкий призвал все стороны поддержать меры, запрещающие массовые собрания и ограничивающие передвижение людей по трехкилометровой полосе земли вдоль границы в течение 30 дней.

За август Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.