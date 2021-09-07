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Пожары на севере Испании уничтожили 1000 гектаров леса, огонь не взяли под контроль

Вторник, 7 сентября 2021, 15:11

В испанском регионе Галисия пытаются взять под контроль два крупных лесных пожара, которые уже охватили территорию более чем 1000 гектаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Пожар вблизи маленького городка Рибас-де-Сил начался днем ​​в понедельник и быстро распространился, из-за чего были перекрыты местные дороги и железнодорожные линии.

Советник по вопросам сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалес заявил, что пожар был совершен "явно преднамеренно". "Тот, кто поджег этот огонь и устроил этот бардак, прекрасно знал, какой вред он наносит", - сказал он, добавив, что распространению огня способствовали сильный ветер и жара в 34 градуса.

Власти предупредили жителей окрестных сел, которые могли оказаться на пути пожара, но эвакуация пока не проводится.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании прислало подкрепление для поддержки местной пожарной части, которая развернула 49 наземных команд, восемь самолетов и 14 вертолетов для тушения пламени. Но они пока не смогли взять огонь под контроль.

В этом году лесные пожары уничтожили в Испании 74 260 гектаров, что превышает средний показатель за последние 10 лет. Данные Министерства охраны окружающей среды показывают, что семь из 10 самых жарких лет в истории Испании произошли за последнее десятилетие.

Напомним, в Греции четыре пожарных самолета и около 40 пожарных были отправлены в район горы Афон для тушения лесного пожара.

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Испания стихийные бедствия
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