ДТП з українцями у Польщі: консул розповів про важкий стан постраждалих

Внаслідок ДТП з автобусом поблизу польського міста Люблін постраждали 9 українців, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу "Україна 24".

Павлюк зазначив, що в мікроавтобусі, за даними польської поліції, перебувало 9 пасажирів. Раніше повідомлялося про 8 осіб.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, у семи – стан середньої тяжкості.

"Консул в одній лікарні уже відвідав трьох наших громадян, у них пошкодження – переламані хребти. Решта (представників України в Польщі. – Ред.) їздять по інших лікарнях, куди доправили громадян України", – розповів Павлюк.

Він додав, що постраждалі отримують повну медичну допомогу, одному вже проводять операцію.

Нагадаємо, аварія за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі їхали українці, сталася вранці 7 вересня. Мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі, до прибуття швидкої допомоги водій вантажівки покинув місце ДТП.