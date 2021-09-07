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ДТП с украинцами в ​​Польше: консул рассказал о тяжелом состоянии пострадавших

Вторник, 7 сентября 2021, 16:29

В результате ДТП с автобусом вблизи польского города Люблин пострадали девять украинцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Европейская правда" об этом рассказал консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала "Украина 24".

Павлюк отметил, что в микроавтобусе, по данным польской полиции, находилось девять пассажиров. Ранее сообщалось о восьми.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у семи - состояние средней тяжести.

"Консул в одной больнице уже посетил трех наших граждан, у них перелом позвоночника. Остальные (представителей Украины в Польше. - Ред.) ездят по другим больницам, куда доставили граждан Украины", - рассказал Павлюк.

Он добавил, что пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному уже проводят операцию.

Напомним, авария с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу ехали украинцы, произошла утром 7 сентября. Микроавтобус врезался в грузовик на трассе, до прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

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