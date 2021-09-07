Останній цар Болгарії програв в ЄСПЛ справу про повернення літньої резиденції

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський, останній правлячий монарх Болгарії, та його сестра, не отримають назад мисливського будиночка та літньої резиденції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вся власність королівської родини в Болгарії була передана державі після приходу до влади комуністів у 1947 році. Симеон II та його сестра вимагали повернення колишньої власності корони після того, як ухвалою 1998 року було встановлено, що попередня передача суперечить праву власності.

Саксен-Кобург-Готський, який був царем у віці від 6 до 9 років та прем’єр-міністром у віці від 64 до 68 років (з 2001 по 2005 рік), виграв право на інше майно в болгарських судах, наприклад палац Врана в Софії.

Але суд у Страсбурзі відхилив його позов щодо двох менших маєтків: літньої резиденції Ситняково в горах Ріла та мисливського будиночка Сарагіол.

У своїй ухвалі суд зазначає - серед інших причин відхилення позову - що країна не зобов’язана "відновлювати майно, передане їм до їх ратифікації" відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Хоча суд відхилив позовні вимоги щодо власності, він розкритикував заборону комерційної експлуатації лісових угідь, повернутих родині. Він ухвалив, що заходи, вжиті болгарською владою, були "надзвичайними" з огляду на вже існуюче законодавство щодо збереження лісів, а також "непропорційними та накладали надмірний індивідуальний тягар на колишнього короля та його сестру".

Згідно з вироком суду, держава Болгарія повинна буде сплатити позивачу 5000 євро за відшкодування витрат.