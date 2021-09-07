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Последний царь Болгарии проиграл в ЕСПЧ дело о возвращении летней резиденции

Вторник, 7 сентября 2021, 16:57

Европейский суд по правам человека принял решение о том, что Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готский, последний правящий монарх Болгарии, и его сестра, не получат назад охотничий домик и летнюю резиденцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вся собственность королевской семьи в Болгарии была передана государству после прихода к власти коммунистов в 1947 году. Симеон II и его сестра требовали возвращения бывшей собственности короны после того, как постановлением 1998 году было установлено, что предыдущая передача противоречит праву собственности.

Саксен-Кобург-Готский, который царствовал в возрасте от 6 до 9 лет и был премьер-министром в возрасте от 64 до 68 лет (с 2001 по 2005 год), отсудил право на другое имущество в болгарских судах, например дворец Врана в Софии.

Но суд в Страсбурге отклонил его иск о двух меньших имениях: летней резиденции Ситняково в горах Рила и охотничьем домике Сарагиол.

В своем постановлении суд отмечает - среди прочих причин отклонения иска, что страна не обязана "восстанавливать имущество, переданное им в их ратификации" согласно Европейской конвенции по правам человека.

Хотя суд отклонил исковые требования по собственности, он раскритиковал запрет коммерческой эксплуатации лесных угодий, возвращенных семье. Он постановил, что меры, принятые болгарскими властями, были "чрезвычайными", учитывая уже существующее законодательство по сохранению лесов, а также "непропорциональными и налагающими чрезмерный индивидуальный груз на бывшего короля и его сестру".

Согласно приговору суда, государство Болгария должно будет уплатить истцу 5000 евро за возмещение расходов.

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