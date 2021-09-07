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У центрі Парижа озброєні злочинці пограбували ювелірну крамницю на 10 млн євро 

Вівторок, 7 вересня 2021, 18:18

У вівторок 7 вересня озброєні злочинці пограбували ювелірну крамницю поруч з площею Вандом у центрі Парижа, що вважається елітним районом, та винесли коштовності на суму близько 10 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Троє грабіжників увірвались в крамницю Bulgari близько опівдня. Після пограбування вони втекли з місця на автомобілі, а ще кілька їхніх спільників - на скутерах. Невдовзі після початку погоні вони покинули авто і спробували втекти пішки, двох із них затримала поліція. Один в процесі затримання отримав вогнепальне поранення у ногу. 

Чи вдалось повернути вкрадені коштовності, наразі не уточнюється. 

Це вже третє з серії гучних пограбувань ювелірних магазинів останніми місяцями, нагадує Le Parisien. У липні на майже 2 млн євро пограбували магазин Chaumet біля Єлисейських полів, злочинців згодом затримали разом з більшою частиною вкраденого. Також у липні грабіжники увірвались до крамниці Dinh Van в центральній частині міста і винесли товар на 400 тисяч євро. 

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