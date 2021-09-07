У центрі Парижа озброєні злочинці пограбували ювелірну крамницю на 10 млн євро 

У вівторок 7 вересня озброєні злочинці пограбували ювелірну крамницю поруч з площею Вандом у центрі Парижа, що вважається елітним районом, та винесли коштовності на суму близько 10 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Троє грабіжників увірвались в крамницю Bulgari близько опівдня. Після пограбування вони втекли з місця на автомобілі, а ще кілька їхніх спільників - на скутерах. Невдовзі після початку погоні вони покинули авто і спробували втекти пішки, двох із них затримала поліція. Один в процесі затримання отримав вогнепальне поранення у ногу.

Réactivité des policiers de la @prefpolice sur le braquage d'une bijouterie place Vendôme.

➡️ deux auteurs présumés interpellés

➡️ 2eme DPJ saisie de l'enquête pic.twitter.com/L4fUhLqdNM — Préfecture de Police (@prefpolice) September 7, 2021

Чи вдалось повернути вкрадені коштовності, наразі не уточнюється.

Це вже третє з серії гучних пограбувань ювелірних магазинів останніми місяцями, нагадує Le Parisien. У липні на майже 2 млн євро пограбували магазин Chaumet біля Єлисейських полів, злочинців згодом затримали разом з більшою частиною вкраденого. Також у липні грабіжники увірвались до крамниці Dinh Van в центральній частині міста і винесли товар на 400 тисяч євро.