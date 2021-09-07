В центре Парижа вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин на 10 млн евро

Во вторник 7 сентября вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин рядом с площадью Вандом в центре Парижа, считающейся элитным районом, и вынесли драгоценности на сумму около 10 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Трое грабителей ворвались в магазин Bulgari около полудня. После ограбления они скрылись с места на автомобиле, а еще несколько их сообщников - на скутерах. Вскоре после начала погони они покинули авто и попытались скрыться пешком, двоих из них задержала полиция. Один в процессе задержания получил огнестрельное ранение в ногу.

Réactivité des policiers de la @prefpolice sur le braquage d'une bijouterie place Vendôme.

➡️ deux auteurs présumés interpellés

➡️ 2eme DPJ saisie de l'enquête pic.twitter.com/L4fUhLqdNM — Préfecture de Police (@prefpolice) September 7, 2021

Удалось ли вернуть украденные драгоценности, пока не уточняется.

Это уже третье из серии громких ограблений ювелирных магазинов в последние месяцы, напоминает Le Parisien. В июле почти на 2 млн евро ограбили магазин Chaumet у Елисейских полей, преступников впоследствии задержали вместе с большей частью украденного. Также в июле грабители ворвались в магазин Dinh Van в центральной части города и вынесли товар на 400 тысяч евро.