Вперше в історії США дружина президента залишила Білий дім заради постійної роботи

Дружина президента США Джилл Байден повернулася до роботи викладачем - вперше в історії країни перша леді залишила Білий дім заради постійної роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Після декількох місяців навчання письму та англійській мові студентів громадського коледжу в онлайн-режимі перша леді відновила очні заняття у вівторок у класі муніципального коледжу Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року.

70-річна Джилл Байден викладала в громадському коледжі Вірджинії протягом восьми років, поки її чоловік був віцепрезидентом, і раніше заявляла, що не збирається відмовлятися від кар'єри. "Викладання - це не тільки те, що я роблю. Це те, чим я є", - говорила вона.

Раніше перші леді країни не працювали за межами Білого дому. Вони підтримували чоловіків, виховували дітей і виконували роль господині дому.

Деякі перші леді були послами своїх чоловіків. Елеонора Рузвельт була особливо активна, вона подорожувала по США і звітувала перед президентом Франкліном Рузвельтом, діяльність якого була обмежена поліомієлітом.

Більш пізні перші леді, такі як Лора Буш, яка була вчителькою початкової школи і бібліотекарем, не працювали поза домом після народження дітей і не працювали після обрання чоловіка главою держави.

Гілларі Клінтон і Мішель Обама були працюючими матерями, які відмовилися продовжувати свою кар'єру після переїзду до Білого дому.