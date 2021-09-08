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Впервые в истории США супруга президента оставила Белый дом ради постоянной работы

Среда, 8 сентября 2021, 11:16

Супруга президента США Джилл Байден вернулась к работе преподавателем - впервые в истории страны первая леди оставила Белый дом ради постоянной работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

После нескольких месяцев обучения письму и английскому языку студентов общинного колледжа в онлайн-режиме первая леди возобновила очные занятия во вторник в классе муниципального колледжа Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года.

70-летняя Джилл Байден преподавала в общественном колледже Вирджинии в течение восьми лет, пока ее муж был вице-президентом, и ранее заявляла, что не собирается отказываться от карьеры. "Преподавание - это не только то, что я делаю. Это то, кем я есть", - говорила она.

Ранее первые леди страны не работали за пределами Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и выполняли роль хозяйки дома.

Некоторые первые леди были послами своих супругов. Элеонора Рузвельт была особенно активна, она путешествовала по США и отчитывалась перед президентом Франклином Рузвельтом, деятельность которого была ограничена из-за полиомиелита.

Более поздние первые леди, такие как Лора Буш, которая была учительницей начальной школы и библиотекарем, не работали вне дома после рождения детей и не работали после избрания мужа главой государства.

Хиллари Клинтон и Мишель Обама были работающими матерями, которые отказались от продолжения карьеры после переезда в Белый дом.

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