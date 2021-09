У Нідерландах врятували жінку, яка опинилась у відкритому морі за 10 км від берега

Берегова охорона Нідерландів вранці 8 вересня підібрала у морі жінку, що опинилась за 8-10 кілометрів від берега.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Рятувальники отримали виклик від бельгійської яхти, що йшла у морі в районі Гааги і помітила у воді жінку, яка кликала на допомогу. Люди спробували підняти її на борт, але їм не вдалось зробити це самостійно.

Через те, що яхта залишилась поряд і чекала прибуття рятувальників, її швидко знайшли.

Beelden van de reddingsactie 6nm uit de kust van Scheveningen. Het zeiljacht is in de buurt gebleven tot de SAR-helikopter de zwemster uit het water kon halen. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/a5p3bRlla9