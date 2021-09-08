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У Нідерландах врятували жінку, яка опинилась у відкритому морі за 10 км від берега

Середа, 8 вересня 2021, 16:07

Берегова охорона Нідерландів вранці 8 вересня підібрала у морі жінку, що опинилась за 8-10 кілометрів від берега.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Рятувальники отримали виклик від бельгійської яхти, що йшла у морі в районі Гааги і помітила у воді жінку, яка кликала на допомогу. Люди спробували підняти її на борт, але їм не вдалось зробити це самостійно.

Через те, що яхта залишилась поряд і чекала прибуття рятувальників, її швидко знайшли.  

Жінку підібрали гелікоптером, її госпіталізували з переохолодженням. 

Наразі не повідомляється, як вона опинилась настільки далеко від берега. 

Нагадаємо, на початку серпня в Італії собаки-рятувальники повернули на берег 14 людей, яких течія віднесла далеко у море.

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Нідерланди інциденти
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