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В Нидерландах спасли женщину, которая оказалась в открытом море в 10 км от берега

Среда, 8 сентября 2021, 16:07

Береговая охрана Нидерландов утром 8 сентября подобрала в море женщину, которая оказалась в 8-10 километрах от берега.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Спасатели получили вызов от бельгийской яхты, которая шла в море в районе Гааги и заметила в воде женщину, звавшую на помощь. Люди попытались поднять ее на борт, но им не удалось сделать это самостоятельно.

Благодаря тому, что яхта осталась рядом и ждала прибытия спасателей, женщину быстро нашли.  

Женщину подобрал вертолет, ее госпитализировали с переохлаждением.

Пока не сообщается, как она оказалась настолько далеко от берега.

Напомним, в начале августа в Италии собаки-спасатели вернули на берег 14 человек, которых течение отнесло далеко в море.

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