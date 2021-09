В Нидерландах спасли женщину, которая оказалась в открытом море в 10 км от берега

Береговая охрана Нидерландов утром 8 сентября подобрала в море женщину, которая оказалась в 8-10 километрах от берега.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Спасатели получили вызов от бельгийской яхты, которая шла в море в районе Гааги и заметила в воде женщину, звавшую на помощь. Люди попытались поднять ее на борт, но им не удалось сделать это самостоятельно.

Благодаря тому, что яхта осталась рядом и ждала прибытия спасателей, женщину быстро нашли.

Beelden van de reddingsactie 6nm uit de kust van Scheveningen. Het zeiljacht is in de buurt gebleven tot de SAR-helikopter de zwemster uit het water kon halen. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/a5p3bRlla9