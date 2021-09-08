У Греції противники вакцинації відмовляються від переливання крові від щеплених людей

Грецькі медики реєструють випадки, коли противники вакцинації від коронавірусу відмовляються від переливання крові від вакцинованих людей, щоб не "отруїтися".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Президент Медичної асоціації міста Патри Анна Мастораку закликала прокуратуру втрутитися. "Досі ми бачили невакцинованих пацієнтів, які відмовляються від інтубації - через що люди також вмирали, - але тепер у нас є групи, які відмовляються від переливання крові", - сказала вона.

Мастораку дала зрозуміти, що це була організована мережа антивакцинаторів, а не окремі випадки.

"Якщо хтось йде на операцію або хоче переливання крові і належить до групи противників вакцинації, він вимагає, щоб йому не переливали кров вакцинованої людини. Це, звичайно, не має наукової основи", - сказала вона.

Раніше стало відомо, що у Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні через підозру у видачі підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У Греції лікарі та інші медичні працівники, визнані винними у видачі неправдивих сертифікатів про вакцинацію або одужання від COVID-19, можуть бути оштрафовані на 5000 євро за кожен випадок шахрайства.