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У Греції противники вакцинації відмовляються від переливання крові від щеплених людей

Середа, 8 вересня 2021, 16:57

Грецькі медики реєструють випадки, коли противники вакцинації від коронавірусу відмовляються від переливання крові від вакцинованих людей, щоб не "отруїтися".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Президент Медичної асоціації міста Патри Анна Мастораку закликала прокуратуру втрутитися. "Досі ми бачили невакцинованих пацієнтів, які відмовляються від інтубації - через що люди також вмирали, - але тепер у нас є групи, які відмовляються від переливання крові", - сказала вона.

Мастораку дала зрозуміти, що це була організована мережа антивакцинаторів, а не окремі випадки.

"Якщо хтось йде на операцію або хоче переливання крові і належить до групи противників вакцинації, він вимагає, щоб йому не переливали кров вакцинованої людини. Це, звичайно, не має наукової основи", - сказала вона.

Раніше стало відомо, що у Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні через підозру у видачі підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У Греції лікарі та інші медичні працівники, визнані винними у видачі неправдивих сертифікатів про вакцинацію або одужання від COVID-19, можуть бути оштрафовані на 5000 євро за кожен випадок шахрайства.

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Греція Вакцини
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