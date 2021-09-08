В Греции противники вакцинации отказываются от переливания крови от привитых людей

Греческие медики регистрируют случаи, когда противники вакцинации от коронавируса отказываются от переливания крови от вакцинированных людей, чтобы "не отравиться".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Президент Медицинской ассоциации города Патры Анна Мастораку призвала прокуратуру вмешаться. "До сих пор мы видели невакцинированных пациентов, которые отказываются от интубации – из-за этого люди тоже умирали, - но теперь у нас есть группы, которые отказываются от переливания крови", - сказала она.

Мастораку дала понять, что это была организованная сеть антивакцинаторов, а не отдельные случаи.

"Если кто-то идет на операцию или хочет переливание крови и относится к группе противников вакцинации, он требует, чтобы ему не переливали кровь вакцинированного человека. Это, конечно, не имеет научной основы", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в Греции проводят расследование в отношении 10 центров вакцинации по подозрению в выдаче поддельных справок о прививках.

В Греции врачи и другие медицинские работники, признанные виновными в выдаче ложных сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, могут быть оштрафованы на 5000 евро за каждый случай мошенничества.