У Греції 10 центрів вакцинації запідозрили у видачі фальшивих ковід-сертифікатів

Національний орган прозорості Греції (NTA) проводить розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні через підозру у видачі підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Глава незалежного органу Ангелос Бініс повідомив, що перевірки тривають у 10 центрах вакцинації, де є "попередні ознаки шахрайської схеми".

NTA вивчає різні дані, наприклад, в яких центрах вакцинації реєструються дуже пізно вночі або де фіксуються значні коливання кількості щеплень.

Скандал із шахрайськими документами про щеплення розгорівся після того, як у Центрі Палами у центральній Греції були виявлені підроблені сертифікати. Місцевий чиновник охорони здоров’я заявив у понеділок, що 44 випадки з центру були передані місцевому прокурору.

Фальшиві документи були видані адміністративним працівником, якому вдалося отримати доступ до електронної платформи та зареєструвати людей як щеплених. Скандал був виявлений, коли на друкованих сертифікатах були помічені розбіжності.

Як повідомлялося, у Греції лікарі та інші медичні працівники, визнані винними у видачі неправдивих сертифікатів про вакцинацію або одужання від COVID-19, можуть бути оштрафовані на 5000 євро за кожен випадок шахрайства.