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Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів

Середа, 8 вересня 2021, 20:04

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив "Талібан", що Альянс не допустить перетворення Афганістану на базу для терористичних угрупувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані, скликаної з ініціативи держсекретаря США та глави МЗС Німеччини.

"НАТО і вся міжнародна спільнота не допустять, щоб країна знову стала місцем прихистку для терористів", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що від "Талібану" чекають дотримання зобов’язань щодо поваги до прав людини і можливості безпечного виїзду з країни тих, хто хоче залишити Афганістан.

7 вересня "Талібан" оголосив про створення уряду. До нього увійшли представники верхівки руху і жодної жінки, а міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР. Спершу таліби заявляли про намір сформувати інклюзивний уряд.

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Афганістан Альянс
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