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Франція зробить безкоштовними контрацептиви для жінок до 25 років

Четвер, 9 вересня 2021, 10:44

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що з 1 січня засоби контрацепції будуть безкоштовними для жінок у віці до 25 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оголошення про подібний захід пролунало на тлі підготовки уряду президента Еммануеля Макрона до виборчої кампанії 2022 року.

"Серед деяких молодих жінок спостерігається спад використання контрацептивів, і це відбувається переважно з фінансових причин", - сказав Веран.

"Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не мають доступу до контрацепції, якщо вони хочуть зробити такий вибір, оскільки це занадто дорого", - додав він.

До цього часу вікова межа для безкоштовного доступу до контрацепції у Франції становила 18 років.

Нагадаємо, у минулому році шотландський парламент першим у світі затвердив законопроєкт про безкоштовний доступ до предметів гігієни для всіх жінок, зробивши крок до боротьби з бідністю у цій сфері.

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Франція ЄвроЖиття
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