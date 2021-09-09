Франция сделает бесплатными контрацептивы для женщин до 25 лет

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что с 1 января средства контрацепции будут бесплатными для женщин в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Объявления о подобном мероприятие прозвучало на фоне подготовки правительства президента Эммануэля Макрона к избирательной кампании 2022 года.

"Среди некоторых молодых женщин наблюдается спад использования контрацептивов, и это происходит в основном по финансовым причинам", - сказал Веран.

"Невыносимо, что женщины не могут защитить себя, не имеют доступа к контрацепции, если они хотят сделать такой выбор, поскольку это слишком дорого", - добавил он.

К этому времени возрастной предел для бесплатного доступа к контрацепции во Франции составлял 18 лет.

Напомним, в прошлом году шотландский парламент первым в мире утвердил законопроект о бесплатном доступе к предметам гигиены для всех женщин, сделав шаг к борьбе с бедностью в этой сфере.