Поліція Італії застерегла перед збройними нападами антивакцинаторів

Італійська поліція попередила у четвер, що борці з вакцинами закликали до збройних нападів під час запланованих антиурядових акцій протесту найближчими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві поліції йдеться, що обшуки були проведені в шести італійських провінціях, включаючи Мілан, Рим та Венецію. Поліція також почала розслідування щодо восьми осіб, які є частиною групи, що називає себе "воїнами", у Telegram.

Слідчі підозрюють, що вони готувалися здійснити напади під час демонстрацій, запланованих на суботу та неділю у Римі і спрямованих проти урядових медичних документів Green Pass, що дозволяють потрапити до багатьох місць під час пандемії COVID-19.

Слідчі підозрюють, що група використовувала Telegram для організації своєї діяльності та заохочення інших до здійснення нападів у інших містах.

Які цілі можуть бути у нападів не повідомляється.

Green Pass - це цифровий або паперовий сертифікат, який показує, чи отримала особа хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, чи має негативний тест, чи нещодавно одужала від вірусу.

Він був представлений цього літа, щоб запобігти інфекціям та заохотити людей до вакцинації. Спочатку це було необхідно для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але його сфера поступово розширювалася.

Ця схема викликала протести деяких італійців, які кажуть, що вона паплюжить свободи, але лише кілька людей з'явилися на масовій демонстрації, організованій минулого тижня з метою блокування залізничного руху в країні.