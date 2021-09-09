Полиция Италии предостерегла от вооруженных нападений антивакцинаторов

Итальянская полиция предупредила в четверг, что борцы с вакцинацией призвали к вооруженным нападениям во время запланированных антиправительственных акций протеста в ближайшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что обыски были проведены в шести итальянских провинциях, включая Милан, Рим и Венецию. Полиция также начала расследование в отношении восьми человек, которые являются частью группы, называющей себя "воинами", в Telegram.

Следователи подозревают, что они готовились совершить нападения во время демонстраций, запланированных на субботу и воскресенье в Риме и направленных против правительственных медицинских документов Green Pass, позволяющих попасть во многие места во время пандемии COVID-19.

Следователи подозревают, что группа использовала Telegram для организации своей деятельности и поощрения других к совершению нападений в других городах.

Какие цели могут быть у нападений, не сообщается.

Green Pass - это цифровой или бумажный сертификат, который показывает, получил ли человек хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, имеет ли отрицательный тест или недавно выздоровел от COVID-19.

Он был представлен этим летом, чтобы предотвратить инфекциям и поощрить людей к вакцинации. Сначала это было необходимо для входа во многие культурные и развлекательные заведения, но сфера его применения постепенно расширялась.

Эта схема вызвала протесты некоторых итальянцев, которые говорят, что она порочит свободы, но только несколько человек появились на массовой демонстрации, организованной на прошлой неделе с целью блокирования железнодорожного движения в стране.