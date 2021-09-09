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Екс-главу МОЗ Франції викликали до суду у справі щодо реагування на епідемію коронавірусу - ЗМІ

Четвер, 9 вересня 2021, 13:46

Колишня міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бюзен повинна буде з’явитися до Суду Республіки, де їй потенційно можуть оголосити звинувачення у справі щодо реагування на епідемію коронавірусу.

Про це з посиланням на свої джерела в судовій системі повідомили деякі французькі ЗМІ, як Le Monde та Le Figaro.

Бюзен обіймала посаду до середини лютого 2020 року - коли епідемія у Франції ще не почалась, але реакція уряду на звістки про поширення вірусу вплинула на те, як розгортались події далі. 

Провадження, у якому фігурує Бюзен і ще двоє її колег - експрем'єр Едуар Філіп та її наступник Олів’є Веран, відкрили у липні 2020 року

Перші позови від громадян почали надходити ще на початку березня. У них йшлося про "створення загрози для життя інших", "неумисне вбивство", "ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпеці" та несвоєчасне вжиття заходів для стримання епідемії.

Суд Республіки (Cour de justice de la République) - єдина інституція, уповноважена розслідувати законність дій посадових осіб на рівні міністерств. 

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