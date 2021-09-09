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Экс-главу Минздрава Франции вызвали в суд по делу о реагировании на эпидемию коронавируса - СМИ

Четверг, 9 сентября 2021, 13:46

Бывший министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен должна будет явиться в Суд Республики, где ей могут предъявить обвинения по делу о реагировании на эпидемию коронавируса.

Об этом со ссылкой на свои источники в судебной системе сообщили некоторые французские СМИ, как Le Monde и Le Figaro.

Бюзен занимала должность до середины февраля 2020 - когда эпидемия во Франции еще не началась, но реакция правительства на известие о распространении вируса повлияла на то, как разворачивались события дальше.

Производство, в котором фигурирует Аньес Бюзен и еще двое ее коллег – экс-премьер Эдуар Филипп и его преемник Оливье Веран, открыли в июле 2020 года.

Первые иски от граждан начали поступать еще в начале марта. В них говорилось о "создании угрозы для жизни других", "непредумышленном убийстве", "неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности" и несвоевременном принятии мер для сдерживания эпидемии.

Суд Республики (Cour de justice de la République) - единственная организация, уполномоченная расследовать законность действий должностных лиц на уровне министерств.

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