Прем'єр Чехії заявив, що афганським біженцям у Європі "немає місця"

У Європейському Союзі немає місця для афганських біженців, і ЄС повинен допомогти їм залишитися на батьківщині.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Повернення "Талібану" до влади в Афганістані минулого місяця викликало відтік людей з країни. ЄС стурбований тим, що мільйони людей можуть шукати притулку в Європі, що спричинить повторення міграційної кризи 2015 року.

"Для них дійсно немає місця в Європі", - сказав Бабіш після зустрічі зі своїми австрійськими та словацькими колегами.

"Можливий варіант - вести переговори з президентом Туреччини Ердоганом, як і в минулому, але я не думаю, що це хороша альтернатива. Кращою альтернативою є рішення, яке змушує людей залишатися в Афганістані", - додав він.

Бабіш мав на увазі угоду між ЄС та Туреччиною від 2016 року, спрямовану на зупинення потоку мігрантів, переважно з Сирії, до Європи шляхом розміщення мільйонів прибулих в обмін на стимули, включаючи фінансову допомогу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив у свою чергу, що Австрія виділила 18 мільйонів євро на допомогу афганцям у сусідніх з Афганістаном країнах.

"Ми спробуємо пом'якшити їх страждання, але ми погоджуємось, що 2015 рік не повинен повторитися. Ми проти незаконної міграції, і ми будемо боротися з торговцями людьми", - сказав він.

Нагадаємо, за останньою інформацією МЗС України, евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику.

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