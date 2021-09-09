Премьер Чехии заявил, что афганским беженцам в Европе "нет места"

В Европейском Союзе нет места для афганских беженцев, и ЕС должен помочь им остаться на родине.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Возвращение "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом месяце вызвало отток людей из страны. ЕС обеспокоен тем, что миллионы людей могут искать убежища в Европе, что приведет к повторению миграционного кризиса 2015 года.

"Для них действительно нет места в Европе", - сказал Бабиш после встречи со своими австрийскими и словацкими коллегами.

"Возможный вариант - вести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, как и в прошлом, но я не думаю, что это хорошая альтернатива. Наилучшей альтернативой является решение, которое заставляет людей оставаться в Афганистане", - добавил он.

Бабиш имел в виду соглашение между ЕС и Турцией от 2016 года, направленное на остановку потока мигрантов, преимущественно из Сирии, в Европу путем размещения миллионов прибывших в обмен на стимулы, включая финансовую помощь.

Канцлер Австрии Курц заявил в свою очередь, что Австрия выделила 18 млн евро на помощь афганцам в соседних с Афганистаном странах.

"Мы постараемся смягчить их страдания, но мы согласны, что 2015 год не должен повториться. Мы против незаконной миграции, и мы будем бороться с торговцами людьми", - сказал он.

По последней информации МИД Украины, эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев, они не относятся к группам риска.

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