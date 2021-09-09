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У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку

оновлено
Четвер, 9 вересня 2021, 16:43

Озброєний чоловік увірвався до філії "Банку Грузії" в місті Кварелі та утримує в заручниках співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія онлайн.

У МВС Грузії підтвердили інцидент і заявили, що співробітники поліції в режимі негайного реагування оточили територію, прилеглу до місця події.

"В даний час мобілізовані на місці правоохоронці проводять всі необхідні і невідкладні заходи, також проводяться слідчі та оперативні заходи", - заявили в МВС.

У банку працює близько 20 співробітників. За інформацією очевидців, чоловік через деякий час відпустив частину заручників.

За словами одного зі свідків, у грабіжника є граната.

Оновлено: згодом стало відомо, що у відділенні не залишилося жодного заручника, лише озброєний чоловік. Про це розповів представник державного повіреного у Кахеті Іраклій Шіошвілі.

"У банку більше немає заручників. Між грабіжником і правоохоронцями тривають перемовини. Він постійно називає різні суми. Зараз він у банку один", - розповів посадовець. На яких умовах чоловік відпустив заручників, наразі невідомо.

Це вже третє збройний напад на відділення "Банку Грузії" за останній час. У квітні у Тбілісі поліція затримала чоловіка, що увірвався до відділення "Банку Грузії" та захопив заручників.

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Грузія кримінал
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