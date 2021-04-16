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Захоплення відділення банку у Тбілісі: нападника затримали, заручників звільнили

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:58

У Тбілісі поліція затримала чоловіка, що увірвався до відділення "Банку Грузії" та захопив заручників.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Ваша Сірадзе. 

"В результаті активних оперативно-розслідувальних дій правоохоронців, нападника було затримано, а заручників звільнено. Ніхто не постраждав. Усіх заручників безпечно перевезли у відділок поліції", - повідомив він. 

 

Сірадзе додав, що слідчі дії ще тривають і з різних причин поліція не готова повідомляти ані точну кількість заручників, ані інші деталі. 

Про мотиви нападника не повідомляли. 

Станцію метро поруч з місцем подій вже відкрили.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо вдень 16 березня. Чоловік захопив заручників у відділенні банку біля станції метро "Авлабарі".  

Схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали. 

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