Захоплення відділення банку у Тбілісі: нападника затримали, заручників звільнили

У Тбілісі поліція затримала чоловіка, що увірвався до відділення "Банку Грузії" та захопив заручників.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Ваша Сірадзе.

"В результаті активних оперативно-розслідувальних дій правоохоронців, нападника було затримано, а заручників звільнено. Ніхто не постраждав. Усіх заручників безпечно перевезли у відділок поліції", - повідомив він.

Сірадзе додав, що слідчі дії ще тривають і з різних причин поліція не готова повідомляти ані точну кількість заручників, ані інші деталі.

Про мотиви нападника не повідомляли.

Станцію метро поруч з місцем подій вже відкрили.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо вдень 16 березня. Чоловік захопив заручників у відділенні банку біля станції метро "Авлабарі".

Схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали.