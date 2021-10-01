У Німеччині кілька земель скасували низку ковідних обмежень

У кількох федеральних землях Німеччини з п'ятниці, 1 жовтня, скасована частина обмежень, введених у зв'язку з пандемією коронавірсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У землі Північний Рейн-Вестфалія більше не потрібно носити захисні маски на вулиці.

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Крім того, збільшено максимально допустиму кількість глядачів на футбольних матчах, концертах та інших масових заходах.

У Баварії через майже півтора року відновлюють роботу нічні клуби і дискотеки, хоча залишаються в силі обов'язкове дотримання соціальної дистанції і використання масок.

Для відвідувачів, як і для працівників, що контактують з клієнтами, як і раніше діє так зване правило "3G", при якому слід пред'явити документальне свідчення або про одужання від COVID-19, або про проходження повної вакцинації, або про негативний ПЛР-тест.

Працівники галузей, які передбачають взаємодію з клієнтами, крім того, повинні як мінімум двічі в тиждень робити ПЛР-тест.

Відвідування клубів знову стало можливим і в землі Саар, де зняті майже всі обмеження для вакцинованих, тих, хто одужав чи здав тест.

При дотриманні правила "3G" там більше не потрібно носити захисні маски в приміщенні, хоча і рекомендується дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомлялось, у Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення.