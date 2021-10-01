У Німеччині кілька земель скасували низку ковідних обмежень
У кількох федеральних землях Німеччини з п'ятниці, 1 жовтня, скасована частина обмежень, введених у зв'язку з пандемією коронавірсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
У землі Північний Рейн-Вестфалія більше не потрібно носити захисні маски на вулиці.
Крім того, збільшено максимально допустиму кількість глядачів на футбольних матчах, концертах та інших масових заходах.
У Баварії через майже півтора року відновлюють роботу нічні клуби і дискотеки, хоча залишаються в силі обов'язкове дотримання соціальної дистанції і використання масок.
Для відвідувачів, як і для працівників, що контактують з клієнтами, як і раніше діє так зване правило "3G", при якому слід пред'явити документальне свідчення або про одужання від COVID-19, або про проходження повної вакцинації, або про негативний ПЛР-тест.
Працівники галузей, які передбачають взаємодію з клієнтами, крім того, повинні як мінімум двічі в тиждень робити ПЛР-тест.
Відвідування клубів знову стало можливим і в землі Саар, де зняті майже всі обмеження для вакцинованих, тих, хто одужав чи здав тест.
При дотриманні правила "3G" там більше не потрібно носити захисні маски в приміщенні, хоча і рекомендується дотримуватися соціальної дистанції.
Як повідомлялось, у Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення.