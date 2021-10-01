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В Германии несколько земель отменили ряд ковидных ограничений

Пятница, 1 октября 2021, 08:33

В нескольких федеральных землях Германии с пятницы, 1 октября, отменена часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В земле Северный Рейн-Вестфалия больше не нужно носить защитные маски на улице.

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Кроме того, увеличено максимально допустимое количество зрителей на футбольных матчах, концертах и ​​других массовых мероприятиях.

В Баварии спустя почти полтора года возобновляют работу ночные клубы и дискотеки, хотя остаются в силе обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок.

Для посетителей, как и для работников, контактирующих с клиентами, по-прежнему действует так называемое правило "3G", при котором следует предъявить документальное свидетельство или о выздоровлении от COVID-19, или о прохождении полной вакцинации, или о негативном ПЦР-тесте.

Работники отраслей, предусматривающих взаимодействие с клиентами, кроме того, должны как минимум дважды в неделю делать ПЦР-тест.

Посещение клубов снова стало возможным и в земле Саар, где сняты почти все ограничения для вакцинированных, тех, кто выздоровел или сдал тест.

При соблюдении правила "3G" там больше не нужно носить защитные маски в помещении, хотя и рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщалось, в Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения.

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Германия Коронавирус
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