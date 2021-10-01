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Затриманого в Німеччині турка запідозрили у стеженні за гюленістами - ЗМІ

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:49

Федеральна прокуратура Німеччини запідозрила у шпигунстві на користь турецьких спецслужб громадянина Туреччини, в якого виявили списки німецьких турків-симпатиків руху Фетхуллаха Гюлена. 

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на джерела, знайомі зі справою, пише "Європейська правда".

Підозрюваний - та сама особа, 40-річний Алі Д., задля якого проводили спецоперацію в готелі Дюссельдорфа 17 вересня та евакуювали близько 500 сторонніх людей. На той момент причиною стали підозри щодо порушення законодавства щодо зброї.

Згодом запідозрили, що затриманий стежив за турками з Кельна, яких Туреччина вважає прихильниками руху Гюлена. За інформацією видання, у чоловіка після затримання знайшли несправжню зброю, але справжні патрони, а також знайшли списки нібито гюленістів - з іменами та іншими персональними даними. В прокуратурі Карлсруе вважають, що затриманий турок може бути агентом спецслужби MIT. 

Людей, які фігурували у списках, попередили про ризик. 

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За інформацією Spiegel, висновки про ймовірну співпрацю зі спецслужбою Туреччини зробили після аналізу листування з телефона затриманого.  

У Туреччині рух ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена вважається терористичною організацією. Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

Після невдалої спроби військового перевороту у 2016 році Ердоган поклав відповідальність за нього на рух Гюлена та почав масштабні переслідування його прихильників або тих, кого вважали такими. За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, свою причетність заперечує.

Туреччина неодноразово просила Німеччину вжити заходів щодо гюленістів, які нібито перебувають на території країни. 

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