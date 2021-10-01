Задержанного в Германии турка заподозрили в слежке за гюленистами - СМИ

Федеральная прокуратура Германии заподозрила в шпионаже в пользу турецких спецслужб гражданина Турции, у которого обнаружили списки немецких турок - сторонников движения Фетхуллаха Гюлена.

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на источники, знакомые с делом, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый - тот же человек, 40-летний Али Д., из-за которого проводили спецоперацию в отеле Дюссельдорфа 17 сентября и эвакуировали около 500 людей. На тот момент причиной стали подозрения о нарушении законодательства об оружии.

Впоследствии заподозрили, что задержанный следил за турками из Кельна, которых Турция считает сторонниками движения Гюлена. По информации издания, у мужчины после задержания нашли фальшивое оружие, но настоящие патроны, а также списки якобы гюленистов - с именами и другими персональными данными. В прокуратуре Карлсруэ считают, что задержанный турок может быть агентом спецслужбы MIT.

Людей, которые фигурировали в списках, предупредили о риске.

По информации Spiegel, выводы о вероятном сотрудничестве со спецслужбой Турции сделали после анализа переписок с телефона задержанного.

В Турции движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена считается террористической организацией. Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

После неудачной попытки военного переворота в 2016 году Эрдоган возложил ответственность за него на движение Гюлена и начал масштабные преследования его сторонников или тех, кого считали таковыми. По обвинению в связях с Гюленом с государственных должностей уволили около 130 тысяч человек.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, свою причастность отрицает.

Турция неоднократно просила Германию принять меры в отношении гюленистов, которые якобы находятся на территории страны.