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У Болгарії запустили лотерею для вакцинованих, розігрують смарт-годинники

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:02

Міністерство охорони здоров'я Болгарії запускає лотерею з призами для вакцинованих людей і нову інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

У лотереї зможуть взяти участь всі, хто пройшов вакцинацію, для цього необхідно буде відправити СМС.

Переможці будуть обрані випадковим чином з-поміж учасників шляхом публічного розіграшу, який буде проходити щоп'ятниці до 31 жовтня. Головні призи - 102 смарт-годинника.

У Болгарії найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС. За останню добу підтверджено 2142 нових випадків зараження і 87 смертей. Рівень позитивних тестів зараз становить 11,13%.

В цілому по країні налічується 43 520 активних випадків, 5172 госпіталізованих пацієнтів, з яких 458 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За останні 24 години вакциновано 9014 осіб. Зараз в Болгарії введено 2 530 744 доз вакцини і 1 324 137 осіб вакциновані повністю.

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Болгарія Вакцини
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