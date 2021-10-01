Анкара заявила, що купівля Грецією фрегатів у Франції шкодить НАТО

Турецький уряд заявив у п'ятницю, що нещодавня оборонна угода між Грецією та Францією може завдати шкоди альянсу НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Цього тижня Франція та Греція оголосили угоду про оборону та безпеку на суму близько 3 мільярдів євро, яка включає закупівлю Грецією трьох французьких військових кораблів.

Угода була досягнута, оскільки напруга між Грецією та історичним регіональним суперником Туреччиною зросла в останні роки через права на розвідку газу у Східному Середземномор’ї та акваторії між двома країнами.

У письмовій заяві речник міністерства закордонних справ Туреччини Танджу Білгіч розкритикував міністра оборони Греції Нікоса Панагіотопулоса, який, виступаючи на приватному телебаченні "Скай" ввечері в четвер, сказав, що згідно з греко-французькою угодою "одна країна допоможе іншій військовими засобами, якщо виникне потреба".

На запитання, чи взаємна оборонна допомога також включає морську та сухопутну, Панагіотопулос відповів, що вона буде дійсною для "всієї суверенної території" Греції.

Білгіч засудив, як він назвав, "максималістичну грецьку морську юрисдикцію та претензії щодо повітряного простору", а також описав пакт між Францією та Грецією як двосторонній військовий союз, утворений проти колеги-учасниці НАТО Туреччини "таким чином, що завдає шкоди альянсу НАТО".

"Політика Греції щодо озброєння, ізоляції та відчуження Туреччини є проблематичною політикою, яка завдає шкоди їй та Європейському Союзу та загрожує регіональному миру та стабільності", - сказав Білгіч.

Він додав, що дії Греції також посилять рішучість Туреччини захищати свої права в Егейському та Середземному морях.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у четвер, що не має наміру конкурувати з Туреччиною в гонці озброєнь і сподівається вирішити розбіжності з сусідом шляхом діалогу, але, за його словами, Греція повинна захищати свою територію та суверенітет.