Анкара заявила, что покупка Грецией фрегатов во Франции вредит НАТО

Турецкое правительство заявило в пятницу, что недавняя оборонная сделка между Грецией и Францией может нанести вред альянсу НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

На этой неделе Франция и Греция объявили соглашение об обороне и безопасности на сумму около 3 миллиардов евро, которая включает закупку Грецией трех французских военных кораблей.

Соглашение было достигнуто, поскольку напряжение между Грецией и историческим региональным соперником Турцией выросла в последние годы из-за прав на разведку газа в Восточном Средиземноморье и акватории между двумя странами.

В письменном заявлении представитель министерства иностранных дел Турции Танджу Билгич раскритиковал министра обороны Греции Никоса Панагиотопулоса, который, выступая на частном телевидении "Скай" вечером в четверг, сказал, что согласно греко-французским соглашением "одна страна поможет другой военными средствами, если возникнет необходимость ".

На вопрос, взаимная оборонная помощь также включает морскую и сухопутную, Панагиотопулос ответил, что она будет действительна для "всей суверенной территории" Греции.

Билгич осудил, как он назвал, "максималистскую греческую морскую юрисдикцию и претензии по воздушного пространства", а также описал пакт между Францией и Грецией как двусторонний военный союз, образованный против коллеги-участницы НАТО Турции "таким образом, что наносит ущерб альянса НАТО".

"Политика Греции по вооружению, изоляции и отчуждения Турции является проблематичной политикой, которая наносит вред ей и Европейскому Союзу и угрожает региональному миру и стабильности", - сказал Билгич.

Он добавил, что действия Греции также усилят решимость Турции защищать свои права в Эгейском и Средиземном морях.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что не намерен конкурировать с Турцией в гонке вооружений и надеется решить разногласия с соседом путем диалога, но, по его словам, Греция должна защищать свою территорию и суверенитет.