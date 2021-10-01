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Понад чверть жителів Німеччини має міграційне походження

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:52

У 2020 році в Німеччині проживали 21,9 мільйона осіб (26,7%  населення) з міграційними корінням.

Такими є дані Федерального статистичного відомства Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Понад третина з них (7,9 млн осіб), будучи громадянами Німеччини, проголосували на нещодавніх виборах в Бундестаг. Це 13%  від загального числа осіб з правом голосу. Серед виборців з міграційним минулим більше половини (4,7 млн ​​осіб або 59%) народилися за межами Німеччини і в середньому живуть в Німеччині 31 рік. Найчастіше країнами походження цих громадян є Польща (817 000), Казахстан (759 000) і Росія (700 000).

Громадянство Федеративної Республіки з народження є більш ніж у кожного третього (36%) жителя країни з міграційним минулим, наділеного правом голосу в ФРН. Ще 32% таких осіб стали громадянами Німеччини в результаті натуралізації, 31% - в силу свого статусу репатріанта і близько 1%- в результаті усиновлення.

У той же час 3% всіх осіб з правом голосу в ФРН мають громадянство двох країн. Найчастіше другою державою виступає Польща (17%), Росія (15%) і Італія (6%).

Крім 8,7 мільйона дорослих іноземців, які проживають в Німеччині, права голосу на момент збору статистики не було і у 13,7 млн ​​неповнолітніх. 3,7 мільйона з них мають міграційне минуле і є громадянами Німеччини, а 1,7 мільйона - виключно іноземними громадянами.

За визначенням статистичного відомства, жителі ФРН мають міграційне коріння, якщо вони або хоча б один з їх батьків не мали німецького громадянства при народженні.

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Німеччина
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