Более четверти жителей Германии имеет миграционное происхождение

В 2020 году в Германии проживали 21,9 миллиона человек (26,7% населения) с миграционными корнями.

Таковы данные Федерального статистического ведомства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Более трети из них (7,9 млнчеловек), будучи гражданами Германии, проголосовали на недавних выборах в Бундестаг. Это 13% от общего числа лиц с правом голоса. Среди избирателей с миграционным прошлым более половины (4,7 млн человек или 59%) родились за пределами Германии и в среднем живут в Германии 31 год. Чаще всего странами происхождения этих граждан являются Польша (817000), Казахстан (759000) и Россия (700000).

Гражданство Федеративной Республики с рождения имеется более чем у каждого третьего (36%) жителя страны с миграционным прошлым, наделенного правом голоса в ФРГ. Еще 32% таких лиц стали гражданами Германии в результате натурализации, 31% - в силу своего статуса репатрианта и около 1% - в результате усыновления.

В то же время 3% всех лиц с правом голоса в ФРГ имеют гражданство двух стран. Чаще всего вторым государством выступает Польша (17%), Россия (15%) и Италия (6%).

Кроме 8,7 миллиона взрослых иностранцев, проживающих в Германии, права голоса на момент сбора статистики не было и в 13700000 несовершеннолетних. 3,7 миллиона из них имеют миграционное прошлое и являются гражданами Германии, а 1,7 миллиона - исключительно иностранными гражданами.

По определению статистического ведомства, жители ФРГ имеют миграционные корни, если они или хотя бы один из их родителей не было немецкого гражданства при рождении.