В Риме произошли масштабные столкновения на акции против ковид-паспортов, 12 задержанных

В Риме акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали всего 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, что собралась вечером в субботу, переросла в столкновения, продолжавшиеся несколько часов.

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.



