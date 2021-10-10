В Риме произошли масштабные столкновения на акции против ковид-паспортов, 12 задержанных

В Риме акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали всего 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, что собралась вечером в субботу, переросла в столкновения, продолжавшиеся несколько часов.

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.



Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 9, 2021





Отдельные люди бросались в полицию различными предметами, против них применили водометы и слезоточивый газ.

Также подвергся нападению расположенный неподалеку офис крупного профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro - нападающие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.

Сообщается, что среди задержанных и лидер Forza Nuova Джулиано Кастеллино, который уже до этого находился под наблюдением.

Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6 — Marie Oakes (@TheMarieOakes) October 9, 2021

Премьер-министр Марио Драги осудил беспорядки. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививку.

Напомним, в Италии действуют одни из самых строгих в Европе требования ковид-сертификата в повседневной жизни - документ, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь, с 15 октября будет необходим даже для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

С 11 октября планируется ослабление ограничений в сфере развлечений - однако при наличии у гостей ковид-сертификата.