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Укр / Рус

Во Франции в 13-й раз прошел протест против "паспортов здоровья", число участников уменьшилось

Воскресенье, 10 октября 2021, 12:05

9 октября акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни собрала около 45 000 человек по всей территории страны - несколько меньше, чем в прошлые выходные, и существенно меньше, чем в начале протестов 2 месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По оценкам полиции, по всей территории Франции на улицы вышли ориентировочно 45300 человек. Это уже тринадцатая субботняя акция протеста.

2 октября количество участников оценивали почти 48 000, а в начале протестов - более 200 000.

Как обычно, самой многочисленной была демонстрация в Париже - около 5300 человек. В Страсбурге демонстрантов было около 850, в Лилле - около 400.

В толпе можно было видеть традиционные плакаты о свободе выбора, с лозунгами "Франция, будь достойным, требуем свободного выбора по вакцинации", "Лучшее штраф и заключение, чем укол". Отдельные плакаты утверждали, что эти люди, медики или пожарные, отстранены от работы за отказ предоставлять ковид-сертификат.

Движение "Желтых жилетов", представители которого также традиционно присутствуют на протесте, позиционируют его цель шире - в том числе для выражения недовольства ростом цен.

Предыдущие акции несколько раз перерастали в столкновения, особенно в Париже. На этот раз сообщили о 14 задержанных, из которых четверо - в столице.

Как уже сообщалось, в Риме многотысячный протест против ковид-паспортов в этот же день закончился беспорядками и применением водомета и слезоточивого газа.

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